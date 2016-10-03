Борис Игнатьев: «Иванов допустил ляпы. Его ошибка повлияла на счет матча «Зенита» и «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подчеркнул, что не стоит критиковать главу департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова за ошибки арбитра Сергея Иванова в матче 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Не надо менять Валентина Иванова только из-за одного арбитра, в данном случае другого Иванова, который допустил ляпы. Валентин Валентинович делает все, чтобы наше судейство было квалифицированным и на высоком уровне. Он определил ошибки судьи и недоволен его работой. Дело не в Валентине Иванове, а в системе, которая должна реагировать на ошибки арбитров. Если решение судьи повлияло на результат, значит нужно серьезное наказание, а если есть предвзятость, то еще жестче.

Арбитры стали культовыми и недоступными фигурами, к которым нельзя лезть. Если ты лишился работы из-за ошибки судьи, то не должен его критиковать. Арбитров нужно наказывать, причем очень жестко. Не на две-три игры, а отстранять от судейства. По ошибке Иванова было видно, что он не квалифицирован. Он повлиял на конечный счет. Не важно, какие команды играют на поле, судья должен понести адекватное наказание. Болельщики хотят видеть настоящее представление, а оно получается искаженным», — сказал Игнатьев.