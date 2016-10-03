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  • Борис Игнатьев: «Иванов допустил ляпы. Его ошибка повлияла на счет матча «Зенита» и «Спартака»

Борис Игнатьев: «Иванов допустил ляпы. Его ошибка повлияла на счет матча «Зенита» и «Спартака»

3 октября 2016, 16:27
49

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подчеркнул, что не стоит критиковать главу департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова за ошибки арбитра Сергея Иванова в матче 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Не надо менять Валентина Иванова только из-за одного арбитра, в данном случае другого Иванова, который допустил ляпы. Валентин Валентинович делает все, чтобы наше судейство было квалифицированным и на высоком уровне. Он определил ошибки судьи и недоволен его работой. Дело не в Валентине Иванове, а в системе, которая должна реагировать на ошибки арбитров. Если решение судьи повлияло на результат, значит нужно серьезное наказание, а если есть предвзятость, то еще жестче.

Арбитры стали культовыми и недоступными фигурами, к которым нельзя лезть. Если ты лишился работы из-за ошибки судьи, то не должен его критиковать. Арбитров нужно наказывать, причем очень жестко. Не на две-три игры, а отстранять от судейства. По ошибке Иванова было видно, что он не квалифицирован. Он повлиял на конечный счет. Не важно, какие команды играют на поле, судья должен понести адекватное наказание. Болельщики хотят видеть настоящее представление, а оно получается искаженным», — сказал Игнатьев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Игнатьев Борис Иванов Cергей
Комментарии (49)
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aurora5858
1475503474
Классная и обученная команда при таком судье не должна проигрывать . Так что тренируй и учи Каррера - может получится.
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Ужас Мудко
1475506208
В ПОЛЬЗУ СПАРТАКА СУДЬЯ ОШИБАЛСЯ БОЛЬШЕ,СПАРТАК ПРОИГРАЛ ПО ДЕЛУ.
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Kollljan
1475506660
Можно подумать что при счете 3:2 в пользу Зенита и несколько минут до конца матча, удалив Кришито, Спартак смог бы хотя бы сравнять счет. И почему они не сравняли его не смотря ни на что?
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APchelov
1475507476
И в самом деле Спартак народная команда. Вон сколько народу всполошилось. Надо, чтобы ещё и Ростов их вдул по самое не хочу. Глядишь и замолчат
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1bear
1475508930
...по поводу эпизода с неудалением Кришито - вопрос к боковому,который неправильно подсказал главному - это мы на многочисленных повторах увидели нарушение... ...вся "вонь"поднялась из-за одного момента... ...пересмотрите,пожалуйста,весь матч,и увидите ошибки в обе стороны-так часто случается... ...победил сильнейший!!!
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mik1954
1475509901
Еще один спец отметился, чем эта так называемая ошибка повлияла на исход встречи, зенитовец мяч из ворот рукой вынес, или тойже руков гол забил мясу, отнюдь, не назначенный спорный штрафной в 40 метрах от ворот, смешно ... На всякий случай Кришито сначала у Промеса мячик то выбил, а столкновение было позже... Морква охриневает, обидели бедную...А Дзюбу кто по горлу ударил, Жулиано, кто в штрафной за майку держал, кто Нету во время забития второго гола за майку от Зе Луиша оттащил, ваня иванов ? Хватит ныть ...
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Диктор
1475512961
Бог вам судья ребят -пусть вас судят так же как и в этой игре на Лиге Европы и в целом по жизни.
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Каратель помойников
1475514220
смотрю бомжатня,тупо мажется,им хоть в зенки нассы,нихуя не видят,по ходу с ивановым гонорар за судейство пропивают
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alp
1475516552
чета свиньи себя уже переплюнули со своими визгами. все правильно сказал червиченко.
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Krics
1475517270
Ошибки судьи видели Все, кроме Митрофанова и кучки божей, к истиным болельшикам "Зенита" не относиться, они понимают, что в Лиге Миллер админресурс не потянет.
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