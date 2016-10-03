Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Луч-Энергия» может сняться с первенства ФНЛ

    «Луч-Энергия» может сняться с первенства Футбольной национальной лиги. Об этом сообщил исполнительный директор владивостокского клуба Александр Голубчиков.

    «Ситуация непростая, глобально мало что изменилось. Клуб ищет возможности привлечь деньги. Надо как-то доживать до зимы, а потом принимать кардинальное решение. Рассматриваем ли возможность снятия с чемпионата ФНЛ? Надеюсь, этого не случится, но вероятность такая всегда есть.

    Долги по зарплате мы погасили, по премиальным – нет. Но зарплата и премии – это лишь часть расходов клуба. Есть еще и перелеты, особенно у нас, и другое. Все непросто. Со стороны краевых властей есть понимание, есть определенные решения, которые, думаю, вскоре будут озвучены», – сказал Голубчиков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2016 14:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 октября 2016, 00:03

      Не надо сливаться. Инфантино нафантазировал 36 команд в финале ЧМ. Кто знает, вдруг уже к 18-му году порешают. Тогда новые группы и, соответственно, новые стадионы авралом понастроим - Владику тоже перепадет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 октября 2016, 19:18

      В Нижнем Новгороде все команды посьнимались, теперь Дальни Восток пошёл банкротиться. жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 октября 2016, 14:21

      Первый пошел

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11