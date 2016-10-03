Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Еременко: «Стопроцентных моментов у ворот «Ростова» ЦСКА не создал»

    Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко признал закономерность поражения команды в матче с «Ростовом» (0:2) в рамках 9-го тура РФПЛ.

    «Сложно сказать, почему мы проиграли, обе команды играли очень аккуратно, встреча шла до гола. И мы тоже могли забить: Бибрас Натхо очень хорошо пробил со штрафного, но Сослан Джанаев прекрасно сыграл. Опять не получилось выиграть у «Ростова». ЦСКА мог отыграться и после первого пропущенного гола, мяч «скакал» у них по штрафной, но стопроцентных моментов все же мы не создали.

    Возможно, команде не хватало Дзагоева в центре поля — он системообразующий игрок. Результаты без него о многом говорят», – заявил Еременко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2016 06:02
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 октября 2016, 17:23

      может это кадровый голод,может что либо еще... но ,думаю,слуцкий наелся в цска.. после сборной не идет у него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1537

      zarsm 3 октября 2016, 16:11

      Похоже последние деньки Лёни в качестве тренера подходят)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 3 октября 2016, 12:28

      Нужен нап... нужен нап... нужен нап

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      GM 3 октября 2016, 10:53

      Траоре пока не тянет совершенно. Т.ч. качественный нап по-прежнему остается насущной необходимостью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 октября 2016, 08:38

      Роман прав, но хочу отметить, что команде нужен левый опорник, хороший
      центральный нападающий, левый полузащитник и пора менять Тошича.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > vladimir-7 3 октября 2016, 10:35

      Да Тошич был плох в этой игре.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1496

      GM > vladimir-7 3 октября 2016, 10:54

      Тошич всегда отрезками играет. Полноценно качественно у него ни одного сезона не было. Смотришь, весной опять раскочегарится и будет феерить. А пока увы...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11