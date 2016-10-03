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    Червиченко: «Любимое занятие «Спартака» – найти один эпизод, придраться к нему и поднять вселенский крик»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о судействе арбитров во главе с Сергеем Ивановым на матче 9-го тура РФПЛ между московским клубом и «Зенитом» (2:4).

    «В отличие от предыдущих матчей, когда я резко высказывался на счет судейства, то сейчас я не разделяю нападков спартаковцев на арбитра встречи. Если посмотреть внимательно на все эпизоды, то по первому тайму сложится впечатление, что судья благоволит именно гостям, он дважды не наказывал «Спартак» за игру рукой возле штрафной и внутри. Кроме того, на мой взгляд, Андрей Ещенко в эпизоде с первым пенальти наиграл на желтую карточку, которую ему не дали. Сергей Иванов ошибался в обе стороны, но в первом тайме больше в сторону москвичей.

    Я не отрицаю фола и ошибки арбитра, ведь они были, это безусловно! Но это лишь один эпизод! У «Спартака» это любимое занятие: найти один эпизод, придраться к нему и поднять вселенский крик, чтобы постараться свести все к мысли о том, что именно из-за этого эпизода и был проигран матч. Но разве фол на Промесе был в штрафной?! Разве Промес угрожал воротам?! Нет, голландец убегал во фланг, не один на один. А такие же эпизоды были и в другую сторону», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    03.10.2016 00:27
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +19

      СТАЛКЕР7 4 октября 2016, 21:00

      еще один упоротый

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2016, 14:09

      смотрю бормжи начали уже виртуально вылизывать жирную жопу,сейчас эта обиженка ещё что то ляпнет и вы поклонятся ему начнёте
      А так то любимое дело червяка умничать,делать вид что во всём разбирается,а по факту развалил клуб...может ещё по этому бомжи ему поклоняются

      -3
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      Рейтинг: +36

      ZzzzzzzzZzzzzzzz 3 октября 2016, 13:32

      Адекватный человек, рассудительный сказал, жаль что не все спартаковцы это понимают

      2
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 3 октября 2016, 13:22

      НИЧЕГО СЕБЕ! Оказывается есть в стане спартака целый один адекватный человек!

      3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 > Виталий1 3 октября 2016, 16:50

      Это гов но не из стана Спартака

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 3 октября 2016, 12:47

      Опять эта жирная свинья захрюкала против своих видать жаба до сих пор душит.

      -1
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 3 октября 2016, 11:58

      Интересно, а зачем искать один эпизод? Да, конкретный эпизод просто кричит, но он ведь один из десятков. Да, большинство из них "несущественные мелочи" и каждый по отдельности может и не быть значим. Но по совокупности набегает форменный беспредел. С самого начала матча Дзюба опирался руками на плечи впереди стоящего в прыжках, если только кто-то впереди него был, и НИ РАЗУ не было свистка за это, хотя в другую сторону - очень даже были. То есть это не просто "стандарт судейства" у Иванова такой. В целом до первого пенальти (который, кстати, тоже не так очевиден, как пытаются представить - полгода назад Халк "не сыграл" рукой в куда более голевом эпизоде) одинаковые мелкие фолы свистелись нам и не свистелись Зениту в большинстве случаев. После 1:0 как-то "отпустило". у нас даже штрафные появились, поавда ближе 30 метров Зенит мог делать всё что угодно - не ставил. И это тоже не стандарт судейства от Иванова - в наши-то ворота ставил и ближе, и аж два пеналя, то есть в принципе может.. когда хочет. Потом опять "прижало" слегка, потом опять "отпустило" - аккурат после второго гола нам. И мы опять отыгрались и могли выйти вперед... хотя, наверное, надо было тренировать дальние удары, ближе-то хоть за майку нас бери, хоть за трусы, хоть в коробочку, хоть на бедро - тишина. Но что-то наверное взволновало Миллера... или и без него подсуетились, ко второму тайму судье объяснили, что вот этого "то да, то нет" для ожидаемой победы может и не хватить. И с начала второго он просто озверел. Любое касание игрока Зенита - свисток. Сбивают нашего - на выбор, тишина или свисток в нашу сторону. Тут захочешь - не прижмешь... но после третьего отпустил уже Зенит... может силенки кончились, может ещё что - но они чаще всего просто уже не успевали коснуться нашего игрока с мячом, чтобы выпросить свисток в свою пользу. Но Иванову-то уже объяснили всё, он уже не мог иначе. Бросок через бедро Квинси (точнее, реакция на него судьи) был апофеозом. Не единственным моментом, а апофеозом этого театра абсурда. Дальше Кокорин удачно подставляется под охреневшего от всего этого Ещенко - и игра сделана.

      Тем же, кто хочет заострить на единственном моменте, посоветую вспомнить о такой игре как покер. Вскрытие каре на фулхаус - наблюдать красиво само по себе... особенно когда ты следующий и у тебя стрит флеш (хотя, признаться, такие изыски - отчаянная редкость). Но не в этом моменте суть игры. Кому не нравится покер, можно - шахматы. Последний ход на мат чаще всего уже прост и очевиден, но не в нем соль.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1631

      sерж > momwig_ 3 октября 2016, 12:10

      какой то бред шизофрении

      -3
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      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > sерж 3 октября 2016, 14:00

      Все по делу,а бред шизофрении у Вас.Все болельщики зенита привыкли к такому беспределу и уже принимаете данный обсурд как нормальное явление.Отрицая очевидное,вы врете себе в первую очередь,а это уже проблемы с головой!

      -1
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      Рейтинг: +229

      Feeord 3 октября 2016, 11:31

      Хочется задать ему несколько вопросов. Неудаление ключевого защитника "Зенита" еще в первом тайме - это рабочий разговор? Пропущенный фол на Зе Луише, с которого началась вторая голевая атака "Зенита", - это тоже рабочий разговор? И неназначенный штрафной на том же Зе Луише в 17 метрах от ворот "Зенита" - это тоже рабочий разговор? Наконец, трактовка всех более-менее спорных эпизодов во втором тайме в пользу "Зенита" - это тоже рабочий разговор?

      И это я еще не упомянул "игру рукой" Андрея Ещенко, которая очень похожа на "игру рукой" Халка в матче "Зенит" - "Спартак" в прошлом сезоне. Только тогда судья пенальти не назначил, и нам все эксперты во главе с Валентином Ивановым объясняли, что это игровой момент, а сейчас пенальти вдруг стал бесспорным.

      Знаете что, друзья? Я не судья и могу не разбираться в каких-то тонкостях судейства, но даже я могу уверенно сказать: никакой это не рабочий разговор. Судейский скандал в матче "Зенит" - "Спартак" заключается вовсе не в эпизоде с Кришито и Промесом, как пытается всех убедить Валентин Иванов. И не в обычном "домашнем" судействе, когда некоторые спорные эпизоды трактуются в пользу команды хозяев. И даже не в низком качеством судейства в целом: качество было вполне себе высоким, свою задачу судья выполнил на "отлично".

      Судейский скандал заключается в том, что Сергей Иванов с первой и до последней секунды матча во всех мало-мальски значимых эпизодах душил "Спартак". Пропускал фолы со стороны игроков "Зенита"; не давал им желтые карточки, даже когда они их заслуживали; наоборот, фиксировал малейшие нарушения правил со стороны игроков "Спартака".

      Это было самое настоящее футбольное убийство, и у "Спартака" в таких условиях не было ни единого шанса на победу. Судья Сергей Иванов после этого позора должен быть пожизненно дисквалифицирован, а его руководитель Валентин Иванов - отправлен в отставку.

      Все это, конечно, не отменяет того, что "Спартаку" надо учиться играть еще лучше и меньше ошибаться. Но даже в нынешнем состоянии "Спартак" ничуть не уступал одной из лучших команд России последних лет и имел все шансы на успех в матче, если бы не судья.

      Ну а если "Зенит" в Чемпионате России будут так судить и дальше, то питерцев уже сейчас можно поздравлять с чемпионством. При таких судьях даже Лодыгин в воротах не страшен.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 октября 2016, 11:29

      Червиченко адекватно оценил происходящее.

      -1
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      Рейтинг: +1460

      Mariner 3 октября 2016, 11:24

      Вау, среди спартачей есть адекваты... Жаль что это бывший спартач - в современном нет адекватов совсем. Тут ведь реально судья вполне нормально отсудил, хотя фол с Кришито конечно был и жёлтая была, которая превратилась бы в красную. Но учитывая, что во всех остальных эпизодах судья судил правильно, я склоняюсь к мнению, что он тупо ошибся или не заметил.

      -2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 октября 2016, 10:55

      Фол был и это факт. Всё на усмотрение судьи. При жёлтой карточке надо играть осторожнее, а не косить соперников которые явно быстрее в техническом плане. Сломало или нет игру - это сейчас рассуждения в разрезе если бы да кабы. Уже никто не узнает. Давно не видели Питер в меньшинстве и вряд ли увидим. Хотя вот назначение пенальти через несколько секунд после этого спорного момента и есть основной довод болельщиков Спартака. Пенальти был, назначен заслуженно, но и фол был. Так что Зенит заслуженно победил, но судья на исход матча повлиял. Так что пусть его работу оценивают вышестоящие лица.

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