Романцев: «С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть»

Судейство конечно плохое, но спартачи ничего сами не создали. Первый гол-ошибка Лодыгина, второй гол надо было отменять: Нету двое держали за футболку, вот Зе и остался один. Нытики!
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил недовольство работой арбитра Сергея Иванова во время матча 9-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:4).
– Кто в этом матче произвел на вас наибольшее впечатление?
– Арбитр. С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть.
– А из футболистов кто запомнился?
– Пожалуй, Дзюба, забивший прекрасный гол. Хотя, уверен, что Артем в состоянии действовать ярче, сильнее.
– В «Спартаке» кого отметите?
– Всю команду. Которую создал Аленичев.