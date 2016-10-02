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    Романцев: «С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил недовольство работой арбитра Сергея Иванова во время матча 9-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:4).

    – Кто в этом матче произвел на вас наибольшее впечатление?

    – Арбитр. С таким судейством «Зенит» может и Лигу чемпионов выиграть.

    – А из футболистов кто запомнился?

    – Пожалуй, Дзюба, забивший прекрасный гол. Хотя, уверен, что Артем в состоянии действовать ярче, сильнее.

    – В «Спартаке» кого отметите?

    – Всю команду. Которую создал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2016 22:16
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +642

      somn 3 октября 2016, 09:43

      Судейство конечно плохое, но спартачи ничего сами не создали. Первый гол-ошибка Лодыгина, второй гол надо было отменять: Нету двое держали за футболку, вот Зе и остался один. Нытики!

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 3 октября 2016, 09:21

      Прими ещё стопочку, а то впечатления от матча улетучатся !

      -1
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 3 октября 2016, 07:12

      А что же олени красно-белые в европе то обкакались, или тоже судья помешал? Чмордяи!!!!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 06:43

      Романцев красава-все по делу сказал ,а со всякой швалью я препираться не буду-противно.

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Диктор 3 октября 2016, 08:05

      Ну так и закрой рот))

      -2
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси > Lenin26 3 октября 2016, 11:53

      Мамке твой закроем))

      -1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 3 октября 2016, 02:11

      Началось...Как за спартак топят, так ну все ошибаются,как против,так очередной заговор против спартака...

      1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > zagrizlik 3 октября 2016, 08:22

      а в матче с ростовом судья тоже просто ошибся в пользу зины?наши судят в пользу тех кто в кормушку насыпает,вот слуцкий посутовал на плохое судейство-всё нет больше пеналей и прочих бонусов коням,теперь судейский корпус на кормушке газпрёма харчуется

      2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Каратель 3 октября 2016, 10:40

      очередное балабольство школотрона...
      ДОКАЖИ СНАЧАЛА,ЧТО КТО-ТО КУДА-ТО ЗАНОСИТ,ТОГДА И ПОГОВОРИМ.

      0
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      Рейтинг: +2774

      волчарик 3 октября 2016, 00:57

      нытики посмотрите что делал 33 спартака с нету когда зе луиш забивал

      2
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 3 октября 2016, 00:37

      иди лови рыбку (великий) тренеришко

      -2
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 3 октября 2016, 00:31

      иванов будет гореть в аду.

      -1
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      Рейтинг: +272

      Inks 3 октября 2016, 00:12

      о, великий алкоголик проспался и обрёл дар речи

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Inks 3 октября 2016, 00:51

      Это ты про себя?

      2
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 3 октября 2016, 00:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну судьи, ну уроды. Я бы вас подвесил за яйца с 5 этажа, а бомж во рту бы их держал. Хотя, за что держать, мошонкой то даже не назвать..целки!!

      -4
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