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    Моуринью выразил поддержку Эллардайсу

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал бывшего главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, который покинул свой пост из-за коррупционного скандала.

    «Больше всего в жизни я не люблю слухи. Вы из них даже не можете сделать шутку, так как там все очень серьезно. Если вы нашли человека и доказали, что он виновен, то тогда весь мир должен об этом знать. Но всяческие слухи и подозрения – это не хорошо. Мне очень жаль Эллардайса, так как тренировать сборную Англии было его мечтой. Но он совершил ошибку и должен был заплатить за нее», – резюмировал португалец.

    Источник: The Sun

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    02.10.2016 12:33
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