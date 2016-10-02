Рэшфорд: «С таким составом мы можем побороться за трофеи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд уверен, что состав его команды имеет все шансы побороться за трофеи в этом сезоне.

«У нас есть состав, который имеет все шансы бороться за титул в АПЛ и другие трофеи, так что это приоритет, учитывая то, что клуб пережил в течение последних нескольких лет. Наш состав более чем способен завоевать чемпионство.

Я знаю, что это может удивить некоторых игроков, но в футболе ты просто должен быть морально сильным. Считаю это одним из ключевых компонентов, необходимых для того, чтобы быть успешным. Это то, что закладывается в футболистов в «МЮ». Победный менталитет», — сказал молодой футболист.