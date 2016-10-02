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    Рахимов: «Сейчас команда получит отдых, а затем будет жесткая работа»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча девятого тура РФПЛ против «Оренбурга» (2:1) рассказал о ближайших планах по работе с командой.

    «Новые люди, новая ситуация, нужно притираться. Сейчас в чемпионате будет пауза, команда получит отдых, а затем будет очень жесткая работа.

    Напомнил команде, что они получали удовольствие от футбола, когда забивали по четыре гола «Зениту» и «Спартаку». Если не играть в такой футбол, то удовольствие от футбола хуже, чем было. Но это тяжелый процесс.

    Сказал команде, что выход один, и он впереди. Нужно двигаться дальше. Есть удовлетворение от победы, но работы нужно проделать очень много», – сказал Рахимов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    02.10.2016 01:01
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