Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Врба: «Итог матча с «Крыльями Советов» решился еще в первом тайме»

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба поделился впечатлениями от матча 9-го тура РФПЛ, в котором махачкалинский клуб потерпел поражение от «Крыльев Советов» со счетом 1:2.

    «Итог матча решился в первом тайме. Мы имели в начале игры один-два момента, но, к сожалению, не смогли забить. Соперник более жестко шел в единоборства и наказал нас. «Крылья Советов» более дисциплинированная, более жесткая в единоборствах команда, поэтому они забили нам.

    Во втором тайме мы пытались забить. У нас были моменты, пытались изменить счет. Но, к сожалению, неудачи в первой половине встречи сказались и на всем итоге противостояния», – передает слова Врбы корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2016 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11