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    Панченко: «В сборной России нужно проявить себя с лучшей стороны»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал вызов в сборную России на товарищеский поединок с Коста-Рикой. Игрок выразил благодарность тренерскому штабу национальной команды за оказанное доверие.

    «Когда только узнал, сначала не верилось, что меня вызвали в сборную. Сейчас уже, конечно, верится, но чувства переполняют. Я очень рад! Спасибо тренерскому штабу во главе со Станиславом Черчесовым, что обратили на меня внимание. Теперь надо максимально проявить себя, показать с лучшей стороны», – сказал Панченко.

    В нынешнем розыгрыше ФНЛ Панченко записал в свой актив уже 11 голов в 13-ти встречах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2016 15:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 2 октября 2016, 17:44

      Почему бы и нет!

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 2 октября 2016, 09:28

      Давай Панчо ! За Динамо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 1 октября 2016, 17:57

      Молодец Панчо, этого стоило ожидать, очень рад за него.. Вперед Кирилл, покажи там всем..

      2
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      Рейтинг: +1292

      каа 1 октября 2016, 17:18

      Ну не верит Слуцкий в нашу молодежь ..Хотя терпит в команде Миланова, Странберга, Цауню...вот Траоре привел....Уверен Ефремов, Панченко, Караваев, Чернов как минимум не хуже..почти все лидеры в своих командах....Да, они не игроки основы для ЦСКА... но свои 15-20 минут на поле проводили бы не хуже выше перечисленных...да и росли бы в клубе ...

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 октября 2016, 16:01

      Почему и нет. Кирилл сейчас на высоте. Есть чувство гола. Заиграет в сборной и плевать в какой он лиге. Тем более с Динамо, он скорее всего скоро будет опять играть в РФПЛ.

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