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    Мутко: «РФС выбрал 30 академий, с которыми подпишет соглашения»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация разработала собственную методику подготовки юных футболистов и подпишет соглашение с 30-ю детскими академиями, которые войдут в данную программу.

    «Чужие методы копировать не нужно, мы другая страна – другой менталитет, с другой культурой. Но, в принципе, мы с немцами подписали соглашение и на базе их методик разработали свою. Мы провели адаптацию на школе «Чертаново», на школе «Краснодар», и у нас появилась первая система базовой подготовки на 10-14 лет. Сейчас мы выбрали 30 академий футбола, с которыми перед игрой с Коста-Рикой подпишем соглашение. И эти школы войдут в эту программу. Они будут готовить. Тренерами будут те, кто работает в школах. Они будут обучены в том числе и немецкими специалистами.

    У нас в штате будет около 15 специальных инструкторов, которые будут ездить по этим школам и контролировать. Нам нужно, чтобы они работали и не дрогнули, от этой методики не отступали. 100 миллионов рублей выделяется на эту программу. Тренеры получат доплату, школы получат гранты. Самых талантливых ребят мы выберем и будем платить им стипендии. Им тогда будет уже по 11 лет. В итоге будет новая генерация ребят. Через четыре года формируем команду 14-летних. Немцы собрали такую команду, провели еe по всем возрастам, и 5-6 человек из них влились в сборную», – сказал Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 13:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 1 октября 2016, 13:25

      О "как круто"... 100.000.000 рублей, это же 1.415.428.17 евро, по курсу на сегодняшний день - 70.65. И эту ничтожную сумму они решили вложить в 30 академий? Ммм, это же по 3.333.333 рублей на целую академию... Вопрос только - на какой срок? На те же четыре года? Если на год, это по целых 278 тысяч рублей. У меня зарплата в 2 раза меньше и то не хватает, а тут они собрались за эти деньги академию содержать... Ну, а если этот бюджет вообще на несколько лет, то программа "курам на смех"... У Кокорина зарплата больше в год, чем средства выделенные на развитие 30 академий... Газпром... Мечты сбываются! Вопрос только у кого!?

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Сергей Свояк 1 октября 2016, 13:29

      Опередили)).
      +100500

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