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Орлов: «Алкмаар» – команда приготовишек, а не мастеров»

1 октября 2016, 07:12
6

Комментатор Геннадий Орлов отметил низкий уровень соперника «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы голландский «АЗ Алкмаар». Питерцы во 2-м туре на своем поле разгромили голландский клуб со счетом 5:0.

«Алкмаар» недооценил «Зенит», недостаточно подготовился. Голландцы играли против «Зенита» слишком авантюрно. Четыре защитника располагались так далеко друг от друга, что в зоны между ними зенитовцы постоянно и вбегали. Если у АЗ и был какой-то план на игру, «Зенит» сразу же его опроверг. Больших сложностей соперник для петербуржцев не создал. Возьмем эпизод с первым голом: Жулиано пропускает мяч – он без опеки, получает передачу Кокорин – и его никто не держит. Слишком вольная игра АЗ. Ни разу они не прихватили прессингом, ничего особенного «Зениту» не противопоставили.

Класс голландцев оказался заметно ниже, и это после матча даже сам главный тренер «Алкмара» признал: у его команды с «Зенитом» большая разница в классе. Он сам, тренер голландцев, никаких тактических уловок не придумал. Хотя на пресс-конференции до матча был таким заносчивым, уверенным в себе. А на поле стало ясно: АЗ – команда приготовишек, а не мастеров.

Нужно, чтобы «Зенит» такой крупной победой себя не убаюкал. Ведь в группе Лиги Европы зенитовцы и обязаны обыгрывать всех соперников, уровень совершенно разный», – заявил Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Зенит АЗ Алкмаар Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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АлёшкА91
1475297565
Где и кем был зенит до Газпрома ??? Сейчас уровень команды определяется количеством вложенных в нее денег. Трансферная стоимость АЗ 35 млн евро, зенита 191,5 млн евро. АЗ вряд ли может позволить себе упиться Халка или ему подобных игроков. Поэтому не стоит высокомерно говорить об игрочишках и приготовишках.
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alp
1475305300
опять, старый, слова попутал. хотел ведь сказать подготовишек
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nikita08
1475309330
Деда Гена жжет.
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джон базелон
1475310534
Как же достал этот старый олень!А почему же вы уважаемый не говорили так про Зенит,когда вас израельский клуб возил по полю и 3 банки отгрузил??Зенит должен с такими вложениями играть в ЛЧ,но как мы видим играет в ЛЕ.Орлов опять нарядился в Халка,в шарфе и гетрах голубых ходит по дому и радуется,что мертвый АЗ обыграли с крупным счётом!
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dzhanavar
1475312162
Надеемся увидеть хороший футбол,качественный...
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AZ
1475473532
С таким бюджетом и тульский Арсенал будет чемпионом... К чему этот комментарий от орлова? Чтобы выебнуться зенитом перед АЗ?
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