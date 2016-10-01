Орлов: «Алкмаар» – команда приготовишек, а не мастеров»

Комментатор Геннадий Орлов отметил низкий уровень соперника «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы голландский «АЗ Алкмаар». Питерцы во 2-м туре на своем поле разгромили голландский клуб со счетом 5:0.

«Алкмаар» недооценил «Зенит», недостаточно подготовился. Голландцы играли против «Зенита» слишком авантюрно. Четыре защитника располагались так далеко друг от друга, что в зоны между ними зенитовцы постоянно и вбегали. Если у АЗ и был какой-то план на игру, «Зенит» сразу же его опроверг. Больших сложностей соперник для петербуржцев не создал. Возьмем эпизод с первым голом: Жулиано пропускает мяч – он без опеки, получает передачу Кокорин – и его никто не держит. Слишком вольная игра АЗ. Ни разу они не прихватили прессингом, ничего особенного «Зениту» не противопоставили.

Класс голландцев оказался заметно ниже, и это после матча даже сам главный тренер «Алкмара» признал: у его команды с «Зенитом» большая разница в классе. Он сам, тренер голландцев, никаких тактических уловок не придумал. Хотя на пресс-конференции до матча был таким заносчивым, уверенным в себе. А на поле стало ясно: АЗ – команда приготовишек, а не мастеров.

Нужно, чтобы «Зенит» такой крупной победой себя не убаюкал. Ведь в группе Лиги Европы зенитовцы и обязаны обыгрывать всех соперников, уровень совершенно разный», – заявил Орлов.