Жирков: «С годами тренировки даются труднее. Завидую тем, кто просто сидит у компьютера»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков посетовал на то, что с возрастом становится намного труднее переносить перелеты и тренировочные процессы.

«Раньше, когда я был молодым, получал много удовольствия от тренировок, от игр, любил перелеты. Когда становишься старше, уже, конечно, каждая тренировка дается с большим трудом.

Нагрузки у нас сейчас стали более серьезные, чем были. Конечно, это переносится тяжелее. А если у тебя еще какие-нибудь болячки всплывают... Иногда даже завидуешь той работе, которую люди выполняют в других профессиях, где можно просто сидеть у компьютера. Конечно, это мое личное мнение», – приводит слова Жиркова «Р-Спорт».