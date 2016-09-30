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  • Жирков: «С годами тренировки даются труднее. Завидую тем, кто просто сидит у компьютера»

Жирков: «С годами тренировки даются труднее. Завидую тем, кто просто сидит у компьютера»

30 сентября 2016, 12:36
9

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков посетовал на то, что с возрастом становится намного труднее переносить перелеты и тренировочные процессы.

«Раньше, когда я был молодым, получал много удовольствия от тренировок, от игр, любил перелеты. Когда становишься старше, уже, конечно, каждая тренировка дается с большим трудом.

Нагрузки у нас сейчас стали более серьезные, чем были. Конечно, это переносится тяжелее. А если у тебя еще какие-нибудь болячки всплывают... Иногда даже завидуешь той работе, которую люди выполняют в других профессиях, где можно просто сидеть у компьютера. Конечно, это мое личное мнение», – приводит слова Жиркова «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Жирков Юрий
Комментарии (9)
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Lenin26
1475229923
Уважение Юрию,даже в таком возрасте является одним из лучших!
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ivanthebest
1475230336
За такую ЗП вообще грех на что-либо жаловаться... Некоторые и за в сотни раз меньшие деньги работают на более трудных работах...
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FanatSerj
1475230467
"где можно просто сидеть у компьютера" "просто" даже школьник-геймер не сидит у компьютера ))) Пройди сначала все части Dark Souls, а потом уже говори "просто" ))))
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mab1011
1475230941
"Завидую тем, кто просто сидит у компьютера» и любуется моей женой...
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Dimonadze
1475237408
Раньше, когда я был молодым, получал много удовольствия от тренировок, от игр. Когда становишься старше, уже, конечно, каждая тренировка заменяется на рабочую смену на заводе. Нагрузки у нас там более серьезные, чем на поле. Конечно, это переносится тяжелее. А если у тебя еще какие-нибудь болячки всплывают... Иногда даже завидуешь той работе, которую люди выполняют в других профессиях, где можно просто играть в футбол. Конечно, это мое личное мнение
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Бриг
1475255379
За компьютером еще и заработать можно поболее. Если умеючи. Как Жирков на поле.
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ШАНс
1475256445
Расскажи как тебе тяжело тренироваться людям, которые в шахте с отбойным молотком развлекаются, за зарплату в сотни раз меньшую!!!
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BAIv
1475312241
Жирков лучше молодых играет в Зените, всякие шатов. смольников. дзюба( хотя последний прибавил) уступают ему очень сильно не только в мастерстве но и в физике,,, вопрос за что эти получают деньги если не пашут на поле
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