Кокорин: «Ребята предлагали пробить пенальти, но я отказался»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о вчерашнем матче Лиги Европы с «АЗ» (5:0). Напомним, что нападающий отметился в игре двумя мячами.

– Комбинации были отличные и быстрые. В первом случае Жулиано суперски пропустил мяч на меня. Потом сказал – видел, где я нахожусь. Оставалось только попасть. Все голы были красивыми. Жалко три не забил.

– Вы как-то не очень сильно радовались голам.

– Тяжелая все-таки игра была. Много беготни, у «АЗ» фланги, кстати, хорошие. Но они не использовали свои лучшие качества. Погода тоже свое слово сказала, а может, и подустали уже в конце.

– Пятый гол «Зенит» забил в меньшинстве, после того как поле из-за травмы покинул Джорджевич.

– При 4:0 сопернику тяжело было собраться.

– Не было желания пробить пенальти?

– Ребята говорили – хочешь, пробей. Но тренер изначально назначил пенальтиста.