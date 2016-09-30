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    Сенников: «Невызов в сборную благоприятно повлиял на игру Кокорина»

    Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал невызов форварда Александра Кокорина в национальную команду. По его словам, это благоприятно повлияло на игру футболиста.

    – Недавно Станислав Черчесов объявил состав сборной России на матч с Коста-Рикой, в котором нет ни Игоря Денисова, ни Нойштедтера, ни Кокорина…

    – Сейчас это ничего не решает. Задача тренера – просмотреть как можно больше игроков, понять, кто с кем эффективнее взаимодействует. Кокорина не вызывают в сборную, несмотря на то, что он забивает. Саша начал прибавлять. Для каждого футболиста национальная команда – это пик карьеры. Если ты в сборной, значит, ты чего-то достиг.

    А если футболиста не вызывают, значит, нужно работать. Для того чтобы некоторые ребята начали показывать лучшие результаты, их необходимо придержать. В сборную вошел Новосельцев, но он не выходит в стартовом составе «Зенита», считаю, его вызов авансом за какие-то прошлые заслуги. Если он и дальше продолжит так выступать за свой клуб, то вряд ли Черчесов оставит его в сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.09.2016 06:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +332

      семечкин 1 октября 2016, 15:13

      смешно))))
      "если Новосельцев и дальше продолжит так выступать за свой клуб, то вряд ли Черчесов оставит его в сборной."-сказал Сенников))))
      на лавке он ничего не показывает и не покажет, а за Зеню его поставят в основу, если кто-то умрёт)))
      Новосельцев рискнул, а вот умрёт ли кто в Зените-это неизвестно....

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      Рейтинг: +320

      T 72 30 сентября 2016, 09:16

      Для него пик если бы в Барсу или Реал взяли,сборная ему до лампочки

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 сентября 2016, 08:45

      Ну так смотря кому забивает. Забить Тамбову это конечно круто. Забить Алкмаару, так там игра шла у всей команды и голландцы поплыли. Пусть забьёт Спартаку, Краснодару, Ростову, в Лиге Европы кому-нибудь посильнее Дандолка, там и видно будет за ум взялся или так подфартило слегка.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 30 сентября 2016, 08:41

      Не напрягается парень и соперники простые, потому и заиграл.

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