Ван ден Бром: «Надеемся на второе место в группе»

Главный тренер АЗ Джон ван ден Бром поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (0:5).

«Мы проиграли этот матч. Один наш игрок получил серьезную травму – пришлось его заменить после первого тайма.

Во второй половине «Зенит» продолжил хорошо играть и забил еще четыре мяча в наши ворота.

У нас еще будет домашний матч с «Маккаби», поэтому надеемся победить там. Да, «Зенит» – фаворит группы, но мы надеемся на второе место. Мы хорошо готовились, но есть разница в качестве игры между нами и командой из Санкт-Петербурга», – сказал ван ден Бром.