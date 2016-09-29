Шалимов: «Проще пробежать пять метров вперед при отборе, чем 60 метров назад в оборону»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Ниццы» (5:2).

«Игра тяжелая на тяжелом поле. Результатом довольны. Это то, что нам поможет восстановиться быстрее, ведь через два дня играем в чемпионате.

Все знали, кого атаковать при обороне. Мы действовали от футболистов, потому сегодня «Ницце» было очень тяжело.

Отбирали мяч на чужой половине поля. Показалось, что в этом плане мы правы, ведь проще пробежать пять метров вперед при отборе, чем 60 метров назад в оборону.

Молодцы ребята. Уровень игроков «Ниццы» высокий, можно было ждать неприятности с любой контратаки.

Стали меньше терять мяч невынужденно. Сегодня все было получше в плане контроля мяча», – сказал Шалимов.