Фавр: «После матча с «Краснодаром» придется обратиться к врачу»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара» (2:5).

– Нельзя сказать, что счет отражает разницу команд в классе. Первый гол был пропущен после ошибки в расположении наших защитников, и второй тоже. Нам удалось сократить разрыв в счете в конце первого тайма, но был пропущен третий гол, и позже нам снова удалось приблизиться, и в принципе было возможно изменить ход игры. Мы должны были быть более терпеливыми, нам нужно было атаковать, но не оставлять свободные зоны в защите. Малейший огрех в обороне мог быть использован. Но мы допустили эти ошибки. При счете 4:2 сложно было на что-то рассчитывать и сравняться.

– Вы сорвали голос во время игры?

– Да, так случилось. Придется обратиться к врачу.

– «Ницца» провела нетипичный матч для себя, пропустив много мячей. В чем причина?

– Нет, недооценки не было. Как я сказал, голы были пропущены в результате ошибок наших защитников. Тем не менее, при счете 3:2 нам не нужно было рваться вперед, надо было искать свободные зоны в обороне соперника. Мы заплатили за свои ошибки, – сказал Фавр.