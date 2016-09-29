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  • Фавр: «После матча с «Краснодаром» придется обратиться к врачу»

Фавр: «После матча с «Краснодаром» придется обратиться к врачу»

29 сентября 2016, 23:10
7

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр прокомментировал результат матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара» (2:5).

– Нельзя сказать, что счет отражает разницу команд в классе. Первый гол был пропущен после ошибки в расположении наших защитников, и второй тоже. Нам удалось сократить разрыв в счете в конце первого тайма, но был пропущен третий гол, и позже нам снова удалось приблизиться, и в принципе было возможно изменить ход игры. Мы должны были быть более терпеливыми, нам нужно было атаковать, но не оставлять свободные зоны в защите. Малейший огрех в обороне мог быть использован. Но мы допустили эти ошибки. При счете 4:2 сложно было на что-то рассчитывать и сравняться.

– Вы сорвали голос во время игры?

– Да, так случилось. Придется обратиться к врачу.

– «Ницца» провела нетипичный матч для себя, пропустив много мячей. В чем причина?

– Нет, недооценки не было. Как я сказал, голы были пропущены в результате ошибок наших защитников. Тем не менее, при счете 3:2 нам не нужно было рваться вперед, надо было искать свободные зоны в обороне соперника. Мы заплатили за свои ошибки, – сказал Фавр.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Краснодар Ницца Фавр Люсьен
Комментарии (7)
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Жентус
1475180394
Просто Краснодар на 2 головы сильнее Ниццы, признай это и иди лечить связки. Даже не знаю насколько всё было бы плохо у Ниццы, будь вот такой Смолов на поле. Чистое везение, что он травму получил когда гол забивал, иначе счет еще больше был бы.
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firs04
1475183224
Фавр свое дело сделал- а Краснодар свое, красавы!!!
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Андрей32
1475184559
К врачу нужно, чтобы причинные места после такого матча заштопать. Признай, что Краснодар вас поимел по всем статьям
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ЖОРРО
1475186750
На выезде в Краснодаре кому то что то разорвали)))кто то что то сорвал...французский клуб под Краснодарский каток попал!))))
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ivanthebest
1475187219
Так это и есть наличие класса, разве нет? Кто допускает меньше ошибок, тот и является более классным коллективом...
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sdg346
1475188181
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke
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denisrebrikov
1475188869
К психологу, т.к такой разгром не забудешь никогда)
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