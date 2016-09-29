«Зенит» постарается огорчить «АЗ Алкмаар» в матче Лиги Европы

Сегодня состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Зенит» примет «АЗ Алкмаар». После невероятного камбэка в игре с «Маккаби», петербургскому клубу предстоит встретиться с представителем чемпионата Голландии. Напомним, что именно «Зенит» является единоличным лидером группы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:05. Не пропустите!