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  • «Зенит» постарается огорчить «АЗ Алкмаар» в матче Лиги Европы

«Зенит» постарается огорчить «АЗ Алкмаар» в матче Лиги Европы

29 сентября 2016, 21:00
21

Сегодня состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Зенит» примет «АЗ Алкмаар». После невероятного камбэка в игре с «Маккаби», петербургскому клубу предстоит встретиться с представителем чемпионата Голландии. Напомним, что именно «Зенит» является единоличным лидером группы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:05. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы АЗ Алкмаар Зенит
Комментарии (21)
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Grelas
1475137398
АЗ от обороны точно играть не будет, что на руку Зениту, удачи нашим парням!
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Zenit & MU
1475139090
Удачи Зениту!!!
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С-Пб on-line
1475141768
Думаю без напряга сделаем их
Ответить
+50/-50
1475145528
Неправильное слово в заголовке - "постарается". Стараться нужно на женщине. Там действительно нужно стараться, что бы не ударить в грязь лицом. А Зенит "обязан" порадовать своих болельщиков красивой игрой и достойной победой. Иначе зачем тогда выходить на поле. Пусть берёт пример с Краснодара, но не из ЦСКА. Удачи "зенитчикам"!
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zra78
1475146768
Что за фигня,постарается огорчить? Громить их Зенит сегодня будет
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АлёшкА91
1475149572
Победа зенита и тотал больше 2,5 железная ставка
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ewgen1986
1475152930
Что то я опасаюсь за Зенит после игры с Макаби. В том матче кое как отскочили. Давайте ребята с самого начала взяли игру в свои руки и вперед.
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Aztec58
1475171205
Уж постарайтесь, ага.
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товрос
1475175589
Краснодар молодцы!!!удачи Зениту!!!
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Фан666
1475176541
Давай огорчи! Сыграйте так чтобы стыдно не было!
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