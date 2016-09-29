«Краснодар» примет «Ниццу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Сегодня состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Краснодар» примет «Ниццу». В гости к российской команде пожалует лидер турнирной таблицы Лиги 1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 20:00. Не пропустите!