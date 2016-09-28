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    Ван Перси: «Я открыт для любых предложений»

    Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси заявил, что готов рассматривать трансферные предложения.

    «В последнее время я постоянно переезжал с места на место, мне это по душе. Футбол научил меня, что планировать карьеру на годы вперед невозможно. Все меняется – это нужно принять. Так я и буду к этому относиться на завершающем этапе карьеры.

    Я открыт для любых предложений. Я играл вне Голландии 13 лет и чувствовал себя хорошо везде: в Англии, в Турции – повсюду», – сказал ван Перси.

    Источник: ФК «Фейеноорд»

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    28.09.2016 23:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 сентября 2016, 00:38

      Заканчивается карьера, а ведь совсем недавно на чемпионате мира зажигал, одним из лучших был.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 29 сентября 2016, 00:22

      Ваня, давай к нам в... да, все равно в какой клуб. Выучишь русский мат и еще пяток слов, гражданство получишь (Мутко постарается, пробьет... в виде исключения) и на ЧМ без отборочных и нервотрепки. Ной расскажет кто где стоит на поле, Смола с женой познакомит, Мама будет передачки подносить, Коко бутсы чистить.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 28 сентября 2016, 23:55

      Только анри из арсенала ушел нужен был доконца остальные все сдохли

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 28 сентября 2016, 23:55

      Для любых? Значит сегодня бабы позвонят, и пригласят.

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