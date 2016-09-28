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    Петер Шмейхель: «Венгер сделал АПЛ намного лучше»

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился размышлениями о роли главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера в развитии английского клубного футбола.

    «Думаю, он фантастический тренер, мы многим ему обязаны. Думаю, он показал нам лучший стиль игры, которым мы вдохновлялись.

    Его конкуренция с сэром Алексом Фергюсоном сделала «Манчестер Юнайтед» намного лучше, это точно.

    Я думаю, что сделал АПЛ намного лучше. Я не из тех, кто хочет, чтобы он ушел. Хотелось бы, чтобы он продолжал работать, потому он многое может предложить английскому футболу», – сказал Шмейхель.

    Источник: Goal.com

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    28.09.2016 22:30
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