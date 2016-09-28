Ван ден Бром: «Надеемся увезти из Петербурга три очка»

Главный тренер АЗ Джон ван ден Бром поделился ожиданиями в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

«С моей точки зрения, у «Зенита» нет слабых сторон. Но мы надеемся в завтрашнем матче найти моменты, использовать их и увезти три очка. Будучи тренером «Андерлехта», я встречался с «Зенитом». Это было четыре года назад, тогда мы дома проиграли, но с того времени многое изменилось. Знаю, что в этом сезоне Халк покинул команду, но сейчас у соперника есть много других хороших игроков, но, думаю, самый сильный из них – это Витсель», – сказал ван ден Хорн.

Матч «Зенит» – АЗ состоится в четверг, 29 сентября. Начало – в 22:05 по московскому времени.