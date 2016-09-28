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Ван ден Бром: «Надеемся увезти из Петербурга три очка»

28 сентября 2016, 19:55
9

Главный тренер АЗ Джон ван ден Бром поделился ожиданиями в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

«С моей точки зрения, у «Зенита» нет слабых сторон. Но мы надеемся в завтрашнем матче найти моменты, использовать их и увезти три очка. Будучи тренером «Андерлехта», я встречался с «Зенитом». Это было четыре года назад, тогда мы дома проиграли, но с того времени многое изменилось. Знаю, что в этом сезоне Халк покинул команду, но сейчас у соперника есть много других хороших игроков, но, думаю, самый сильный из них – это Витсель», – сказал ван ден Хорн.

Матч «Зенит» – АЗ состоится в четверг, 29 сентября. Начало – в 22:05 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы АЗ Алкмаар Зенит ван ден Бром Джон
Комментарии (9)
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Вомбат
1475095416
Ну если они считают Витселя сильнейшим игроком Зенита, значит ничего о нас не знают. Это обнадеживает.
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MadPampers
1475101930
Когда тренер команды противника называет Витселя самым сильным игроком, это одновременно и обескураживает и обнадеживает
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ivanthebest
1475102800
По мне так Жулиано сейчас просто топ уровень демонстрирует...
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Dimon013
1475128679
Надейся надейся) Надежда ведь умирает последней)
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Андрей Ермошин
1475140162
Для Зеньки главное не начать играть на расслабоне, как в первом матче, а с самого начала диктовать свои условия, что голландским командам не особо нравится.
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Юрий Крутько
1475164848
Получите ноль очков,Зенит на подъеме!Не подведите Питерцы...
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Aztec58
1475170146
Обойдёшься, блин.
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