Дайк: «Эллардайс поступил тупо. У него была работа мечты с зарплатой в три миллиона в год»

Экс-глава Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк прокомментировал ситуацию вокруг бывшего главного тренера сборной Сэма Эллардайса. Напомним, наставник покинул свой пост после того, как стало известно, что он согласился взять 400 тысяч фунтов за содействие в обходе трансферных правил.

«Смотрите, у него была работа с зарплатой в три миллиона фунтов в год, так зачем он искал возможности получить несколько лишних сотен тысяч? Думаю, было очень неразумно говорить подобные вещи плохо знакомым людям. Если ты тренер сборной Англии и рассказываешь незнакомцам, как можно обойти трансферные правила ФА, то у тебя будут неприятности.

Думаю, он поступил тупо. Это глупый поступок. У него была работа мечты, а также три миллиона фунтов в год плюс бонусы за успехи. Так чего ради нужно было идти на встречу, где ему предложили 400 тысяч, и чего ради нужно было все это рассказывать?», – сказал Дайк.