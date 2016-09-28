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  • Ловчев: «У Акинфеева нет психологического барьера. Он же не трясется, выходя на поле»

Ловчев: «У Акинфеева нет психологического барьера. Он же не трясется, выходя на поле»

28 сентября 2016, 10:31
4

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал оценку игре ЦСКА с в матче с «Тоттенхэмом» (0:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Приходится повторяться, но это так: с атакой у ЦСКА нелады. Поначалу «Тоттенхэм» отнесся к ЦСКА настороженно. Но это вообще команда второго тайма. Увидели, что бояться соперника нечего, и пошли вперед активнее. И моменты стали один за другим возникать. Да, часто во вне игры попадали, но однажды ловушка ЦСКА не сработала – и «Тоттенхэм» забил. И одним голом дело могло не ограничиться.

Можно говорить, что проблемы ЦСКА в атаке не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате продолжатся. Вот «Тоттенхэм» играл без нескольких игроков. Но у них на игре это не сильно отражается. Там все футболисты обученные. ЦСКА же играл вторым составом в Красноярске – и сразу командная игра распалась. А здесь у англичан был полуторный состав, но они не выглядели командой дублеров. Все игроки знали, что делать.

Что касается очередного гола, пропущенного Акинфеевым в Лиге чемпионов, не думаю, что появился какой-то психологический барьер. Он же не трясется, когда выходит на поле. И в этой игре спасал. Даже в эпизоде с голом был близок к тому, чтобы отбить мяч, но он буквально прополз в ворота», – заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Акинфеев Игорь Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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panmon
1475051998
Вот опять. Игорь спасал? Да, он молодец! Только результат от этого все равно 0 очков... Слуцкому пора уже внимание не на рекорд обращать а на игру команды в атаке! Тошич моменты порет один за другим. Напа бьющего нет, быстрого нет. Защита 6 лет пытается офсайдами всех отсановить...
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nemolod
1475053642
Команда,которая не может дома отыграться,ничего не сможет добиться! А игра второго состава только лишь наглядно указывает на то,что в клубе тренеров полно,а их квалификация подтверждается результатом!
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ViktorMG
1475055052
Судьба вратаря печальна. Можно спасать всю игру, но допустив всего один ляп и в результате команда проиграла, а вратарь виноват. Тут и Акинфеев и Ребров. А то, что Траоре или Тошич не забили из убойной позиции забудут. Проигрывает и выигрывает команда. Однако правильно говорят, что вратарь это половина команды.
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Aztec58
1475081398
Он не трясется, но сказать, что антирекордная серия ему по фиг - тоже нельзя, достаточно вспомнить его болезненно-несправедливую реакцию в адрес Тошича, в адрес Васина, которых он в отдельных матчах, считал виновными в пропущенных мячах.
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