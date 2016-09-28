Ловчев: «У Акинфеева нет психологического барьера. Он же не трясется, выходя на поле»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал оценку игре ЦСКА с в матче с «Тоттенхэмом» (0:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Приходится повторяться, но это так: с атакой у ЦСКА нелады. Поначалу «Тоттенхэм» отнесся к ЦСКА настороженно. Но это вообще команда второго тайма. Увидели, что бояться соперника нечего, и пошли вперед активнее. И моменты стали один за другим возникать. Да, часто во вне игры попадали, но однажды ловушка ЦСКА не сработала – и «Тоттенхэм» забил. И одним голом дело могло не ограничиться.

Можно говорить, что проблемы ЦСКА в атаке не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате продолжатся. Вот «Тоттенхэм» играл без нескольких игроков. Но у них на игре это не сильно отражается. Там все футболисты обученные. ЦСКА же играл вторым составом в Красноярске – и сразу командная игра распалась. А здесь у англичан был полуторный состав, но они не выглядели командой дублеров. Все игроки знали, что делать.

Что касается очередного гола, пропущенного Акинфеевым в Лиге чемпионов, не думаю, что появился какой-то психологический барьер. Он же не трясется, когда выходит на поле. И в этой игре спасал. Даже в эпизоде с голом был близок к тому, чтобы отбить мяч, но он буквально прополз в ворота», – заявил Ловчев.