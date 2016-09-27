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    «Вест Хэм» может вернуть Дзадзу в «Ювентус», не дожидаясь окончания аренды

    Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, перебравшийся нынешним летом на правах аренды в «Вест Хэм», может вернуться в туринский клуб до окончания срока соглашения. «Молотобойцы» заплатили «бьянконери» пять миллионов евро за аренду 25-летнего игрока и имеют право выкупить его за 25 миллионов. Кроме того, «старая синьора» получит три миллиона в виде различных бонусов. Для активации данной опции итальянец обязан сыграть за лондонцев 15 матчей.

    Дзадза может досрочно покинуть «Вест Хэм» по причине недовольства болельщиков. Руководство клуба готово прислушаться к мнению фанатов и вернуть футболиста в «Ювентус», дабы не выкупать его потом. Тем не менее, наставник «молотобойцев» Славен Билич не хочет отпускать форварда, считая, что он сможет проявить все свои лучшие качества в АПЛ.

    В текущем сезоне Дзадза провел в Премьер-лиге три поединка, не забив пока ни единого мяча.

    Источник: Calciomercato

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    27.09.2016 20:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 сентября 2016, 09:19

      Так то в ВХЮ кроме Пайета никто и не играет сейчас. Можно вернуть чтобы не выкупать, а можно подержать ведь 15 матчей ещё не скоро, а выбираться из подвала как-то надо.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 27 сентября 2016, 22:26

      А еще взять у "Лос-Анджелес Гэлакси" ирландца Робби и будет в "Юве" полная Кин-Дза-Дза.

      4
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 27 сентября 2016, 21:22

      Очень качественный нап. В вэст хэме вся команда не играет, чего на него все спихивать? Буду очень даже не против того чтобы Симоне вернулся в Юве.

      -1
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 27 сентября 2016, 20:49

      Правильно Вест Хэм сделает

      0
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