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    Черчесов: «Если сборники не будут проявлять себя в клубах, то к ним появятся вопросы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как он выбирал футболистов для участия в товарищеском матче с Коста-Рикой.

    – Новосельцев пока не очень много играет в “Зените” после перехода из “Ростова”. Вас это не расстраивает?

    – Понятно, что после таких переходов случается небольшой дискомфорт и для футболиста, все-таки костяк и состав в “Зените” уже сформирован, и, естественно, для нас, поскольку Иван сейчас в другой команде, играющей по другой системе. Поэтому нужно время. Но мы не можем не вызывать человека, который только что был в сборной и провел на хорошем уровне полный матч. Необходимо с ним переговорить, спросить, как он себя чувствует.

    Все-таки Новосельцев – игрок основной обоймы. Поэтому он здесь. А как проявит себя, как будет работать, уже посмотрим. Учитывая, что в “Зените” Иван уже пару недель тренируется по другой схеме, он может рассчитывать на выход в основном составе, если примем решение играть в четыре защитника.

    – Оздоев не очень ярко выглядит в последнее время. Согласны?

    – Абсолютно! Другое дело, что, повторю в который раз, мы не можем шарахаться из стороны в сторону. Хотим все-таки игрокам, на которых уже обратили внимание, дать больше времени себя показать. Представляем сильные качества и уровень футболистов, понимаем, на что они способны. Но если они не будут проявлять себя в клубах, то появятся вопросы, которые будем с ними обсуждать.

    Вот в этот раз как раз и переговорим и с Новосельцевым, и с Оздоевым. Все в их руках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2016 08:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 27 сентября 2016, 10:30

      Постоянная ротация к стабильности в игре не приводит.

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    • ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 27 сентября 2016, 09:22

      Здесь только мааааленькая часть.
      Это полное интервью Черчесова:
      http://www.sport-express.ru/football/rusteam/reviews/stanislav-cherchesov-absolyutno-ne-soglasen-chto-evropy-dostoin-tolko-smolov-1048475/

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