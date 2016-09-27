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    Киргизия намерена переманить у России Ахметова

    Федерация футбола Киргизской Республики намерена пригласить в стан своей национальной команды 18-летнего полузащитника «Рубина» Ильзата Ахметова.

    Ахметов родился в 1997 году в Бишкеке, а в 2009 году переехал в Россию, где поступил в Академию имени Коноплева, которая находится в Тольятти. В 2014 году его пригласили в систему казанского «Рубина». В 16-летнем возрасте он уже дебютировал в основной команде «Рубина». Также Ахметов выступал в составах юношеских сборных России до 18 и 19 лет.

    «Нас интересует Ахметов. Но на данный момент он выступает за юношескую сборную России. Тем не менее мы понимаем, что он имеет право играть за национальную команду Киргизии. Так что выбор будет только за самим Ильзатом», – сказал главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин.

    Источник: Известия

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    27.09.2016 07:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 27 сентября 2016, 13:52

      и каннуника возьмите в придачу..

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 сентября 2016, 09:51

      все правильно! а у нас Игнашевич и Березкины будут еще лет 10 в сборной, а муетко еще кого нибудь натурализует

      0
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      Рейтинг: +1159

      Karpathian 27 сентября 2016, 07:49

      Вот и киргизы подъехали_)))

      1
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett > KYRGYZSTAN ALGA!!! 27 сентября 2016, 10:43

      А вот тут ты не прав. По-русски будет киргизы, так повелось с советских времён, когда для удобства стали записывать не кыргыз, а киргиз.

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      Рейтинг: +1159

      Karpathian > KYRGYZSTAN ALGA!!! 27 сентября 2016, 18:36

      Прости, я не знал.

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      Рейтинг: +91

      grigkh > Partizanmett 1 октября 2016, 09:11

      Да! Правильно. Так же , как правильно говорить на Украине, а не в Украине.

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      Рейтинг: +91

      grigkh > Karpathian 1 октября 2016, 09:17

      Нужно быть уверенным в своих знаниях! Вы все правильно написали по-русски. Киргизы.

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