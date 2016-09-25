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    Маурисио: «Говорят, что Россия – плохая страна. Но мне очень нравится быть здесь»

    Защитник «Спартака» Маурисио, перешедший в московский клуб этим летом из «Лацио», поделился первыми впечатлениями от пребывания в России.

    — Как ваши родственники отреагировали на то, что едете в Россию?

    — Хорошо. Знаете, мама была напугана, когда мне сделал предложение «Бешикташ». Она смотрела новости в интернете, видела, что происходит, и просила: «Пожалуйста, не уезжай туда, не нужно играть в этой команде». А по поводу поездки в Россию она не тревожилась. Мама знает, что здесь все хорошо. Кстати, она приедет ко мне в октябре. Останется здесь, а потом мы вместе поедем в отпуск.

    — Что удивило вас в России?

    — Обычно о России говорят так: «Ой, там холодно… Плохая страна». Но у меня иное мнение. Очень нравится быть здесь. Люди вежливые, воспитанные. Несмотря на то что не знаю языка, трудностей в Москве не испытываю. У «Спартака» классная база; удобно, что после тренировки всегда можно сходить на массаж. Здорово, что столовая рядом: после необходимых процедур можно поесть. В общем, есть все удобства. Когда ехал сюда, был спокоен еще и потому, что слышал от игроков: в России здорово. За два–три месяца до того, как мне сделали предложение, общался с агентом Ари. Он рассказал, что здесь самые подходящие условия для жизни. А еще у «Спартака» прекрасные болельщики. Для нас очень важно, что даже в сложные моменты они продолжают поддерживать команду.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.09.2016 12:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 25 сентября 2016, 16:32

      Бразильцам подходит менталитет в России-человеческое отношение и любовь к футболу...

      -1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 25 сентября 2016, 14:52

      все так говорят по началу....а потом в китай ...

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 25 сентября 2016, 14:43

      Чё?тут только недавно была статья,про убийцу вратаря Фламенго.............причём он не психом был,он адекватно делал то,что так же адекватно принял решение в суде и сказал что не жалеет??а что тогда в Бразилии от неадекватов ждать?а то,что там ещё спидозников херова туча,лучше умалчивать.

      -1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 25 сентября 2016, 14:18

      Для бразильцев, Россия, прям второй Родиной становится.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      gera123 25 сентября 2016, 13:13

      приезжай в Сибирь, там то холодней)))

      3
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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 25 сентября 2016, 13:01

      Да чтоб тебя, два Маурисио в одном чемпионате, вы хоть помечайте какой из них как-нибудь XD

      7
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 25 сентября 2016, 12:38

      Приятно, когда адекватный футболист, ценящий страну и команду в которой играет.

      14
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      Рейтинг: +6008

      GoldPlayFIFARus9 > la verdad 25 сентября 2016, 13:46

      Он по-моему здесь в аренде

      -1
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