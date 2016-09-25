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Букиевский: «Вообще, петь дифирамбы «Спартаку» рано»

25 сентября 2016, 10:13
11

Чемпион СССР в составе «Спартака» Владимир Букиевский дал оценку выступлениям столичной команды под руководством Массимо Карреры. Напомним, что после семи туров москвичи возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

«Вообще, петь дифирамбы «Спартаку» рано. На некоторых позициях нет второго равного кандидата, и если травма, то… Что же до вылета из Кубка — да, календарь себе облегчили. Посмотрим, что из этого получится. Поэтому и Карреру не надо превозносить. Вспомните Слуцкого. В преддверии чемпионата Европы было несколько телепередач, суть которых — чуть ли не гений у руля сборной. Матчи нашей команды на Евро расставили все точки над «i». И все на этом закончилось — позабыт, позаброшен. Так примерно было, кстати, и при назначении Аленичева в «Спартаке» — все, чемпионы!», — сказал он.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Диктор
1474789176
Сейчас уже можно на сто процентов сказать -что Спартак первый после восьми туров.
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nik55
1474790945
пока все идет не плохо нужно набирать очки делать небольшой задел по очкам--впереди много тяжелых матчей предстоит
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andrebest4
1474795729
надо меньше шумихи по поводу и без..весна покажет все
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Arsenal-Zenit1994
1474798479
Какие дифирамбы команде, которая обосралась и не смогла пробиться в групповой этап ЛЕ? Вылетела из кубка России. А первое место в РФПЛ- это временно.
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subbotaspartak
1474800386
А у нас никто не поёт, Всякое фуфло как раз наоборот. Разные "эксперты" и журналюги То облюют, то поют буги-вуги. Нам сегодня Уфу обыграть, А на остальное - наср...
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Чикомас
1474801253
Надо петь. Сейчас. Пока не поздно. Весной смеяться будем. Как всегда...
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VIPded
1474801804
Рано петь вообще что-то про итоги сезона.
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Aztec58
1474803112
Только журналюги, блин, муссируют эту тему.
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Mariner
1474803258
Конечно рано. Да ещё и петь. Эти свиньи только пить и хрюкать умеют.
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