Букиевский: «Вообще, петь дифирамбы «Спартаку» рано»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Владимир Букиевский дал оценку выступлениям столичной команды под руководством Массимо Карреры. Напомним, что после семи туров москвичи возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

«Вообще, петь дифирамбы «Спартаку» рано. На некоторых позициях нет второго равного кандидата, и если травма, то… Что же до вылета из Кубка — да, календарь себе облегчили. Посмотрим, что из этого получится. Поэтому и Карреру не надо превозносить. Вспомните Слуцкого. В преддверии чемпионата Европы было несколько телепередач, суть которых — чуть ли не гений у руля сборной. Матчи нашей команды на Евро расставили все точки над «i». И все на этом закончилось — позабыт, позаброшен. Так примерно было, кстати, и при назначении Аленичева в «Спартаке» — все, чемпионы!», — сказал он.