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    Венгер: «Стиль и сталь»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после победы в матче шестого тура АПЛ против «Челси» (3:0).

    «Нам нужно было изменить историю последнего времени, и мы это сделали, в нашей игры были стиль и сталь. Мы придерживались наших идей и были дисциплинированы, а это не так просто в подобных играх.

    Мы хотим играть в такой футбол, основанный на технике и скорости. Надеюсь, это убедит игроков, что мы находимся на верном пути. Пространство для совершенствования все еще есть.

    Мы потеряли Коклена, вместо него вошел Джака, который полностью соответствовал уровню игры. У Коклена проблема с коленом – это же было и прошлом году. Надеюсь, что в этот раз он восстановится быстрее.

    Центральные защитники сыграли великолепно. Последовательно и разумно», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    24.09.2016 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 24 сентября 2016, 22:06

      Отличная игра "канониров"!

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