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    Еременко: «Сказал Фернандесу, что не надо становиться россиянином. Думаю, его бы скоро вызвали в сборную Бразилии»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко выразил мнение, что бразильский защитник Марио Фернандес, получивший российский паспорт и переставший считаться в РФПЛ легионером, мог бы пробиться в сборную Бразилии.

    – Марио Фернандес перестал считаться легионером, это как-то изменило выбор состава?

    – Нет.

    – А сборную России Фернандес усилит?

    – Усилит однозначно. Я ему сказал, что не надо. Думаю, его бы в сборную Бразилии вызвали бы скоро. Посмотрим.

    Источник: Rusfootball.info

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    24.09.2016 21:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 сентября 2016, 10:36

      Нашей сборной этот парень, точно не помешает. А Рома пусть не в свои дела не лезет.

      0
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      Рейтинг: +93

      pravda 25 сентября 2016, 10:21

      может и вызовут, а вот будет ли играть вопрос, а у нас реальная возможность...хотя, какой интерес играть за чужую сборную не пойму...

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 25 сентября 2016, 08:25

      Рома зачем его отпугиваешь? пускай за нас играет..

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 25 сентября 2016, 02:29

      так он ещё не заигран за нас может и передумать

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 24 сентября 2016, 22:18

      Алвес старый,можно было и побороться за место в стане 5 кратного чемпиона Мира.

      3
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 24 сентября 2016, 22:13

      Бразилия это не Финляндия

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