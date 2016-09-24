Еременко: «Сказал Фернандесу, что не надо становиться россиянином. Думаю, его бы скоро вызвали в сборную Бразилии»

Нашей сборной этот парень, точно не помешает. А Рома пусть не в свои дела не лезет.
Полузащитник ЦСКА Роман Еременко выразил мнение, что бразильский защитник Марио Фернандес, получивший российский паспорт и переставший считаться в РФПЛ легионером, мог бы пробиться в сборную Бразилии.
– Марио Фернандес перестал считаться легионером, это как-то изменило выбор состава?
– Нет.
– А сборную России Фернандес усилит?
– Усилит однозначно. Я ему сказал, что не надо. Думаю, его бы в сборную Бразилии вызвали бы скоро. Посмотрим.