Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уолкотт: «Мы перестали вредить сами себе»

    Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт поделился впечатлениями после матча шестого тура АПЛ против «Челси» (3:0).

    «На этой неделе мы действительно тяжело поработали. Мы помним, что случалось в прошлом, но сейчас речь о настоящем. Парни сегодня были хороши. Все к этому шло. Все мы работаем друг на друга, все сосредоточены.

    Мы перестали вредить самим себе и просто хотим продолжать делать свое дело. Если мы не будем пропускать, то будем побеждать, потому что забивать мы можем», – сказал Уолкотт.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2016 21:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 24 сентября 2016, 22:14

      Давно бы так.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11