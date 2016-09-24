Траоре: «Отдадим все, чтобы провести матч с «Тоттенхэмом» хорошо»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре прокомментировал исход матча восьмого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Хорошо, что мы забили, но жаль, что в итоге сыграли вничью. Мы должны забыть о сегодняшней игре и сконцентрироваться на следующей.

Будем набирать форму, отдадим все, чтобы провести матч с «Тоттенхэмом» хорошо. Сегодня с точки зрения атаки все было неплохо. Мы сделали все, что могли, но, увы, получилась ничья.

Когда забью на другом стадионе, кроме домашнего? Все придет», – сказал Траоре.