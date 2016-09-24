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    Гиггз может стать главным тренером «Суонси»

    Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз может возглавить «Суонси». По информации источника, нынешний рулевой английского клуба Франческо Гвидолин в ближайшее время будет отправлен в отставку. Главным фаворитом на должность главного тренера является именно 42-летний валлиец.

    Напомним, с 2014 по 2016 год Гиггз входил в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», где в разное время являлся исполняющим обязанности главного тренера и ассистентом Луи ван Гаала.

    Источник: Goal.com

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    24.09.2016 15:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 25 сентября 2016, 06:29

      Валийского, а не английского...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 24 сентября 2016, 16:55

      норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 сентября 2016, 16:30

      Надо с чего то начинать !

      0
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