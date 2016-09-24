Гиггз может стать главным тренером «Суонси»

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз может возглавить «Суонси». По информации источника, нынешний рулевой английского клуба Франческо Гвидолин в ближайшее время будет отправлен в отставку. Главным фаворитом на должность главного тренера является именно 42-летний валлиец.

Напомним, с 2014 по 2016 год Гиггз входил в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», где в разное время являлся исполняющим обязанности главного тренера и ассистентом Луи ван Гаала.