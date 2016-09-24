Анохин поддержал идею установки памятника Мутко

Президент московской федерации футбола Москвы Сергей Анохин поддержал идею установки памятника главе РФС Виталию Мутко, который сегодня был переизбран на должность президента организации.

– На конференции прозвучала идея поставить памятник Виталию Мутко. Как вы к этому отнеслись?

– Это хорошая идея. Думаю, что у нас есть время поработать как минимум 12 лет, которые определил Виталий Леонтьевич для нахождения на посту президента РФС. Он ведь сможет избираться три раза, поэтому результаты наверняка будут очень хорошие. Может, дойдет и до памятника, почему нет?

Где можно будет поставить памятник? Найдем место. У нас будет много городов и стадионов, где можно будет поставить ему памятник. Что касается Москвы, мы пока ведем переговоры, чтобы в Лужниках поставить памятник Игорю Нетто. И я думаю, что скорее все, по ходатайству вице-президента РФС Никиты Павловича Симоняна, памятник Нетто, скорее всего, там будет. Хотя необходимо окончательное согласование с правительством Москвы. Есть кандидатура нашего великого вратаря Льва Яшина, но ему памятник будет установлен на стадионе «Динамо». Два памятника ни к чему.