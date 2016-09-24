Утверждены члены нового исполкома РФС

На проходящей сегодня конференции РФС делегатами были утверждены кандидатуры 22-х членов нового состава исполкома организации. В него вошли: Виталий Мутко, Сергей Прядкин, Никита Симонян, Евгений Гинер, Александр Дюков, Ильсур Метшин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Алексей Комаров, Владимир Крысин, Анатолий Турчак, Наталья Авдонченко, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Игорь Лебедев.

Еще одно оставшееся место, по всей вероятности, займет спортивный директор «Урала» Рохус Шох. Напомним, ранее исполком РФС состоял из 33-х человек.