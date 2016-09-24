Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Утверждены члены нового исполкома РФС

    На проходящей сегодня конференции РФС делегатами были утверждены кандидатуры 22-х членов нового состава исполкома организации. В него вошли: Виталий Мутко, Сергей Прядкин, Никита Симонян, Евгений Гинер, Александр Дюков, Ильсур Метшин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Алексей Комаров, Владимир Крысин, Анатолий Турчак, Наталья Авдонченко, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Игорь Лебедев.

    Еще одно оставшееся место, по всей вероятности, займет спортивный директор «Урала» Рохус Шох. Напомним, ранее исполком РФС состоял из 33-х человек.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2016 12:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 15:05

      Главное, чечен Лом-Али при должности, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 24 сентября 2016, 14:38

      ужОс от мудко продолжается... Изменений не ждите.....Только к худшему...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11