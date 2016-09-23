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  • Джорджевич: «Про игру против «Зенита» с «Маккаби» когда-то снимут кино»

Джорджевич: «Про игру против «Зенита» с «Маккаби» когда-то снимут кино»

23 сентября 2016, 20:07
7

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от волевой победы над «Маккаби» (4:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

– Про игру против «Маккаби» когда-то снимут кино, я уверен. Совершенно сумасшедшая игра. Когда мы забили первый, я верил, что мы можем вернуться в игру. Затем 3:3. У меня был очень простой момент, чтоб забить четвертый. Но я ждал еще одного шанса и был уверен, что забью.

– Ты прыгал с закрытыми глазами?

– Нет. Я был между двумя защитниками, увидел Жулиано, понял, что он сейчас будет подавать. Идти вперед мне было нельзя – я мог попасть в положение вне игры. Я ждал, ждал, а когда Жулиано коснулся мяча, я понял, что пора. Вижу: мяч летит чуть дальше, чем я могу достать. Я изо всех сил попытался растянуть свои шейные позвонки. И слава богу, я достал. И мы выиграли.

– А через две минуты ты запорол выход два в одного.

– Да, Жулиано сделал мне передачу, и я думал, что я абсолютно свободен, и собирался отдать налево. Но потом заметил, что у меня из-за спины вылетает защитник, я попытался поставить корпус, чтобы защитить мяч, мяч запутался в ногах, и я упустил момент.

– То есть ты планировал сделать передачу?

– Да, я хотел сделать передачу Маку.

Источник: Fontanka.ru
Лига Европы Маккаби Зенит Джорджевич Лука
Комментарии (7)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474650826
Сама та игра и есть кино.
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Vaidos
1474651043
хороший матч
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ttter
1474652443
Боярский Ёпт, твой выход
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ivanthebest
1474657409
Не думаю, игра конечно огонь была, но фильм по мне это перебор, и так все всё видели...
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alp
1474659964
конечно, в истории проффутбика, скорее всего, таких кабеков немного, но снимать кино, это через чур )) короткометражку если только )))) А вот про Зенит будут снимать фильмы и писать книги. Топ-клуб восточной европы, все-таки
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Zeff
1474664394
Лука, твоё дело забивать, и как можно больше. Кино потом.
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