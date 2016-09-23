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    Темников: «Сомневаюсь, что Черчесов позовет в сборную игрока ФНЛ»

    Защитник московского «Динамо» Иван Темников поделился мнением о возможном вызове в сборную России. По мнению футболиста, у игрока ФНЛ мало шансов оказаться в национальной команде.

    «Приятно, когда тренер национальной команды присутствует на матчах. Но я не думаю, что игра в ФНЛ может как-то повлиять на вызов в сборную. Думаю, Станислав Черчесов не позовет в национальную команду футболиста, выступающего в первом дивизионе», – заявил игрок.

    Источник: Известия

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    23.09.2016 12:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 сентября 2016, 20:34

      ДА ОН В АМКАРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕМНОГО ЗАРАБАТЫВАЛ...БЫЛ БЫ В ДИНАМО...ПОВТОРЮСЬ...МЫ БЫ НЕ ВЫЛЕТЕЛИ...АДЖОЙ КОНЕЧНО ВИНОВАТ...НО ЧЕРЧЕС БЫ ДАЛ ПОД СРАКУ...НЕЛЬЗЯ ТАК ЗА ДИНАМО БЫЛО ИГРАТЬ

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 24 сентября 2016, 22:14

      Polilux ...сударь... по-моему первое ваше почти доброе слово в отношение Черчесова)))

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      Рейтинг: +87

      Polilux > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 сентября 2016, 09:17

      Как тренер он сильный. До денег жадный !

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 сентября 2016, 21:30

      Достойных игроков нужно брать из ФНЛ тоже...

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      Рейтинг: +87

      Polilux 23 сентября 2016, 14:47

      Черчес хитрый мужик. Может и не зря сидел на матче.

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