Темников: «Сомневаюсь, что Черчесов позовет в сборную игрока ФНЛ»

Защитник московского «Динамо» Иван Темников поделился мнением о возможном вызове в сборную России. По мнению футболиста, у игрока ФНЛ мало шансов оказаться в национальной команде.

«Приятно, когда тренер национальной команды присутствует на матчах. Но я не думаю, что игра в ФНЛ может как-то повлиять на вызов в сборную. Думаю, Станислав Черчесов не позовет в национальную команду футболиста, выступающего в первом дивизионе», – заявил игрок.