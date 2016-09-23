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    Сочинский стадион «Фишт» будет сдан в эксплуатацию 30 ноября

    Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда рассказал, что сочинский стадион «Фишт» будет сдан в эксплуатацию 30 ноября. Первоначально планировалось завершить реконструкцию стадиона к июню, затем из-за необходимости установки дополнительных трибун на 5 тысяч мест срок сдачи перенесли на осень.

    «30 ноября мы должны полностью сдать стадион, к этому времени должны быть готовы все системы спортивного объекта, все должно функционировать», – заявил вице-губернатор.

    Первые матчи на сочинском стадионе пройдут весной 2017 года. А летом на «Фиште» уже будут сыграны матчи Кубка конфедераций.

    Источник: ТАСС

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    23.09.2016 12:05
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