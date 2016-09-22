ФИФА не разрешила Кркичу выступать за сборную Сербии

ФИФА оставила без удовлетворения просьбу Футбольного союза Сербии разрешить нападающему «Стока» Бояну Кркичу выступать за сборную этой страны.

Решение ФИФА основано на том, что футболист уже провел один официальный матч за национальную команду Испании, выйдя на замену в 2008 году во встрече отбора на ЧМ-2010 против Армении (4:0).

Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин ранее выражал готовность привлечь Кркича к матчам отбора на ЧМ-2018.