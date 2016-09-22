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    ФИФА не разрешила Кркичу выступать за сборную Сербии

    ФИФА оставила без удовлетворения просьбу Футбольного союза Сербии разрешить нападающему «Стока» Бояну Кркичу выступать за сборную этой страны.

    Решение ФИФА основано на том, что футболист уже провел один официальный матч за национальную команду Испании, выйдя на замену в 2008 году во встрече отбора на ЧМ-2010 против Армении (4:0).

    Главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин ранее выражал готовность привлечь Кркича к матчам отбора на ЧМ-2018.

    Источник: ESPN

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    22.09.2016 23:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 03:24

      Игрокам сборной Албании разрешили играть за Косово, ага, а сербу за Сербию - ни-ни.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 сентября 2016, 10:25

      И правильно, а то че за фигня, где хочу, там и играю.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 23 сентября 2016, 09:33

      Вот если бы за Косово,то разрешили бы по любому!

      1
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