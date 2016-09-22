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    Клопп: «Ливерпуль» не должен быть клубом, который продает игроков»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился размышлениями о трансферной политике клуба.

    «Успешные команды не должны сильно менять свой состав. «Ливерпуль» не должен быть клубом, который постоянно продает игроков. Никто не звонит и не говорит: «Давайте, продайте кого-нибудь, нам нужны деньги».

    Суть в том, чтобы найти правильный состав. Обычно я не очень активен во время трансферных окон, но в этот раз было другое дело.

    Состав был довольно большим, нужно было кое-что сделать. Мы взяли тех, кого хотели. Нам не нужно будет в следующем году покупать еще шестерых. Мы уверены в нынешнем составе.

    Иногда перемены идут на пользу, но никто не был на 100% счастлив в последние годы, когда мы заработали много денег. Сейчас это уже не имеет значения», – сказал Клопп.

    Ранее появлялась информация о том, что «Ливерпуль» выручил больше всех денег за проданных игроков в последние шесть лет.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.09.2016 22:09
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