Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Готов возглавить профсоюз футболистов, если поступит предложение»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что он может возглавить Общероссийский профсоюз футболистов.

    «Если такое предложение поступит и, прежде всего, игроки выразят доверие мне, то я готов буду возглавить организацию, приносить пользу и помогать тем, с кем еще не так давно был на футбольном поле. Решение в любом случае будет принимать Совет профсоюза. Но сначала давайте дождемся конференции РФС в субботу, на которую я иду делегатом профсоюза, и вернемся к этому вопросу подробнее позже», – сказал Широков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2016 18:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      ambassador1986 22 сентября 2016, 21:10

      ёпта

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11