Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арбитр матча «Зенит» – «Рубин» Матюнин получил «двойку»

    Инспектор матча седьмого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» (4:1) Гаряфий Жафяров остался недоволен судейством арбитра Алексея Матюнина.

    Сообщается, что Матюнин получил неудовлетворительную оценку за эпизод на 9-й минуте, когда защитник гостей Карлос Самбрано прямой ногой атаковал хавбека хозяев Акселя Витселя. В том моменте арбитр остановил игру, однако не применил к нарушителю дисциплинарных санкций. Между тем, по мнению Жафярова, Самбрано следовало показать прямую красную карточку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2016 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4

      Vaidos 22 сентября 2016, 17:55

      возможно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Randomjkee 22 сентября 2016, 17:25

      Как же вы надоели скулить по поводу судейства...
      Запомните судья всегда прав, остальное формальность.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 22 сентября 2016, 16:25

      А то что он за зеньку судил это уже не важно , не судьи , а жульё продажное.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 сентября 2016, 16:22

      Опять двойка(

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11