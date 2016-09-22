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  • Мутко: «Конкуренция на выборах президента РФС? Это же смешно»

Мутко: «Конкуренция на выборах президента РФС? Это же смешно»

22 сентября 2016, 13:54
58

Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что и дальше намерен занимать должность президента РФС.

«Я бы сейчас не говорил о конкуренции. А вот что хочу сказать: я работаю министром спорта и не собираюсь прекращать эту деятельность, перед нами стоят большие вызовы, впереди ЧМ-2018. Сейчас вопрос не в том, кто будет следующий президент РФС. Моя задача за прошедший год была – нормализовать ситуацию в российском футболе, погасить долги, уйти от скандалов, помочь сборной России, которая чуть не осталась без Евро-2016. Вот мы сейчас позанимались немножко женской командой, и она в результате попала на чемпионат Европы.

И потом. Про какую конкуренцию вы говорите? О чем разговор? Меня выдвинули 90 процентов всех федераций и субъектов. Это же смешно. Просто люди иногда теряют ориентиры, забывают, кто они. Мы же все друг друга знаем в России. Страна большая, но маленькая, как говорится. Я конкуренции не боюсь! Это первое. И еще – у меня есть два дня перед выборами.

И второе: главное, чтобы не приходили люди в эту организацию и не делали ее посмешищем. И я хочу сделать главное и уже почти это сделал – создать нормальный документ развития футбола. Не так, чтобы утром лимит приняли, а вечером собрались, подумали и отменили. Я хочу, чтобы была единая программа. Пока я буду министром, я все равно буду сопровождать всю эту работу. Вот мои коллеги в немецком футбольном союзе не дадут соврать – у них два или три президента поменялось уже. А результат все равно тот же! А то почитаешь некоторых – они, если станут президентом, первым делом лимит собираются отменить. Я же хочу, чтобы РФС был самостоятельной организацией, чтобы исполком был исполкомом, конференция – конференцией! Чтобы комитеты работали! Вот и все», – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Мутко Виталий
Комментарии (58)
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maior-60
1474542050
Какая конкуренция? Всё куплено и схвачено...
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Kulimen
1474544123
Пи*др, чтоб тебя сместили.
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Алексей1988
1474544299
Тварь конченная, вали уже!!!!!!!!
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Protosser
1474544403
Блин, он у Черномырдина, похоже, учился ораторству... Мысли скачут как вольный мустанг в поле.. И вот это: "Я хочу сказать... И потом, про конкуренцию.... И ВТОРОЕ..."
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Kulimen
1474544409
Ху*ли ты женской сборной позанимался? Нихрена не сделал, но как они чего-то добились, та ты тут как тут и перед всеми прикрываешься этим. "Страна большая, но маленькая,как говорится" - пи*др,сам-то только в Питере пару раз на стадионе был, да в Москве постоянно ошивается.
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Алексей1988
1474544467
Кусок ты, мудак дырявый!!! Развалил не только футбол, но и весь спорт ! Из-а такой твари как ты были санкции по олипиаде, а еще обиднее за параолимпийцев! Урод ты сраный!
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Сергей Свояк
1474546038
Сборная чуть не лишилась "Евро-2016" ? А разве не лишилась, с этими жопоногими футболистами!? )) Смешно ему... Смеётся в глаза всем людям, зная что будет переизбран...
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Legioner-05
1474548196
Кто нибудь ходил на выборы вообще 18го числа!?)))
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richi
1474549340
Круговая порука - изберут снова, ведь президент же поддерживает... Куда не сунет свой нос - везде только хуже становится. С параолимпийцами натворили дел, и тишина, ни кто ни слова об этом.
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семечкин
1474565022
Нормального министра обороны Россия получила года три назад.. В этом году вроде бы( тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) определились с нормальным министром образования.... министра МВД надо срочно, ну и парочку министров на хозяйство..... а потом и до Мутко очередь дойдёт.... Ну, право-слово, не время сейчас спускать шкуру за развал олимпийского движения в России, за допинговые скандалы, за биатлон, за баскетбол, за то,что Мутко не понимал, и не понимает, что в ВАДА нам нужен свой представитель....(откуда вообще морячок должен что-то понимать про ВАДА???) .. и что именно отсутствие нашего представителя в ВАДА даёт возможность Сирене Вильямс жрать гормоны и наркотики играя при этом в теннис, а Лене Исинбаевой приезжать в Рио не за золотой медалью, а в качестве чиновника.... СНАЧАЛА БУДЕМ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК В МВД!!!! А МУТКО ПУСТЬ ПОКА МУТИТ.....
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