Мутко: «Конкуренция на выборах президента РФС? Это же смешно»

Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что и дальше намерен занимать должность президента РФС.

«Я бы сейчас не говорил о конкуренции. А вот что хочу сказать: я работаю министром спорта и не собираюсь прекращать эту деятельность, перед нами стоят большие вызовы, впереди ЧМ-2018. Сейчас вопрос не в том, кто будет следующий президент РФС. Моя задача за прошедший год была – нормализовать ситуацию в российском футболе, погасить долги, уйти от скандалов, помочь сборной России, которая чуть не осталась без Евро-2016. Вот мы сейчас позанимались немножко женской командой, и она в результате попала на чемпионат Европы.

И потом. Про какую конкуренцию вы говорите? О чем разговор? Меня выдвинули 90 процентов всех федераций и субъектов. Это же смешно. Просто люди иногда теряют ориентиры, забывают, кто они. Мы же все друг друга знаем в России. Страна большая, но маленькая, как говорится. Я конкуренции не боюсь! Это первое. И еще – у меня есть два дня перед выборами.

И второе: главное, чтобы не приходили люди в эту организацию и не делали ее посмешищем. И я хочу сделать главное и уже почти это сделал – создать нормальный документ развития футбола. Не так, чтобы утром лимит приняли, а вечером собрались, подумали и отменили. Я хочу, чтобы была единая программа. Пока я буду министром, я все равно буду сопровождать всю эту работу. Вот мои коллеги в немецком футбольном союзе не дадут соврать – у них два или три президента поменялось уже. А результат все равно тот же! А то почитаешь некоторых – они, если станут президентом, первым делом лимит собираются отменить. Я же хочу, чтобы РФС был самостоятельной организацией, чтобы исполком был исполкомом, конференция – конференцией! Чтобы комитеты работали! Вот и все», – сказал Мутко.