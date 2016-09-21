Тохир: «Выбрали де Бура, потому что хотим следовать модели «Аякса»

Президент «Интера» Эрик Тохир рассказал о том, в каком направлении он планирует развивать клуб.

«Мы очень много инвестировали в молодежь. Мы выбрали де Бура, потому что хотим следовать той модели, которую он построил в «Аяксе», где очень много внимания уделяется молодым талантам.

Было бы красиво, если бы такие игроки, как Миангуе, Гнукури и Раду, пробились в первую команду. Возможно, в следующем году вернется и Димарко.

«Интер» начинает движение в новом направлении. Мы вернемся в десятку лучших клубов мира», – сказал Тохир.