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    Президент ФНЛ: «Меня заверили, что деньги в «Луч-Энергию» поступят в четверг»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что имеет устные гарантии от главы Приморского края Владимира Миклушевского о том, что на счета «Луча-Энергии» в четверг поступят деньги. Отметим, что футболисты команды из-за долгов по зарплате пропустили вторую тренировку подряд.

    «Такая ситуация недопустима для такой команды. Меня проинформировали, что Владимир Миклушевский обсуждал эту ситуацию и заверил, что средства поступят на счета клуба завтра. Я не могу сказать, какой точно объем средств поступит, но меня в этом заверили», – заявил глава ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    21.09.2016 18:15
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