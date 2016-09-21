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  • Газзаев: «У меня нет сомнений в победе на выборах президента РФС»

Газзаев: «У меня нет сомнений в победе на выборах президента РФС»

21 сентября 2016, 12:50
13

Известный российский тренер, кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев заявил, что уверен в своей победе на выборах, которые состоятся 24 сентября, а также выразил уверенность в том, что Россия проведет чемпионат мира-2018 года.

«Я провeл переговоры с группой инвесторов и подписал договоры, согласно которым они будут помогать российскому футболу. Подробности, в случае избрания меня президентом, будут объявлены на специальной пресс-конференции. У нас нет сомнений, что мы выиграем выборы в РФС. И нет сомнений, что Россия проведeт чемпионат мира-2018. ЧМ-2018 проводят ФИФА и местный оргкомитет, так что проблем не будет», – заявил Газзаев.

Отметим, что в выборах, помимо Газзаева, участие примут действующий президент РФС Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Газзаев Валерий Мутко Виталий Прядкин Сергей
Комментарии (13)
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fakel-vrn
1474451783
думаю что, врядли найдется сомневающийся.....
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семечкин
1474452683
я вот среди всех моих друзей и знакомых, а также знакомых моих друзей и друзей моих знакомых, кроме того знакомых их друзей и знакомых их знакомых НЕ ВСТРЕЧАЛ НИКОГО, КТО СОБИРАЛСЯ БЫ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЕДИРОНОСОВ..... все сходили, все проголосовали, все за Газзаева..... на следующий день по телевизору говорят, что победил едироНОС Медведева.... парадоСК!!!
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FanatSerj
1474453167
Вот тот самый случай, когда "Выборы, выборы, а кандидаты пида....." Просто гавно разного сорта.
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опус 2
1474454473
Давай Газзаев !Хуже чем сейчас ,уже не будет!
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Виталич
1474455102
пса нельзя подпускать на пушечный выстрел..
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Karrerim
1474456575
газзаев пёс
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Karrerim
1474456602
газзаев: "сбрею усы, если стану президентом рфс"
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nemolod
1474456974
Еще помним про УКРОП,чем все закончилось известно!
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prtcs
1474458414
С одной Аланией не справился, а здесь большое и раздобленное хозяйство.
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serhz
1474461860
Вот это и называется -пустить лису в неохраняемый курятник -бюджет РФС!! -держись
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