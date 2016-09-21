Газзаев: «У меня нет сомнений в победе на выборах президента РФС»

Известный российский тренер, кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев заявил, что уверен в своей победе на выборах, которые состоятся 24 сентября, а также выразил уверенность в том, что Россия проведет чемпионат мира-2018 года.

«Я провeл переговоры с группой инвесторов и подписал договоры, согласно которым они будут помогать российскому футболу. Подробности, в случае избрания меня президентом, будут объявлены на специальной пресс-конференции. У нас нет сомнений, что мы выиграем выборы в РФС. И нет сомнений, что Россия проведeт чемпионат мира-2018. ЧМ-2018 проводят ФИФА и местный оргкомитет, так что проблем не будет», – заявил Газзаев.

Отметим, что в выборах, помимо Газзаева, участие примут действующий президент РФС Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и президент ФНЛ Игорь Ефремов.