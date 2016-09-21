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    Мутко: «Во Владивостоке есть люди, готовые финансово поддержать «Луч-Энергию»

    Глава РФС Виталий Мутко заявил, что во Владивостоке есть люди, готовые оказать финансовую помощь «Луч-Энергии». Ранее сообщалось, что игроки команды отказались выходить на тренировки по причине несвоевременной выплаты заработной платы. Футболисты надеются на исправление ситуации, в противном случае они намерены бойкотировать матч 14-го тура ФНЛ со «Спартаком-2».

    «Я сегодня не успел поговорить с губернатором, буду завтра разговаривать. Там есть и бизнес, и люди, которые готовы поддерживать. Но, понимаете, люди хотят инвестировать в клуб, когда понимают менеджмент, управление, куда эти деньги идут. Там просто нужен порядок в управлении клубом. Там есть серьезные люди, бизнесмены, которые готовы поддерживать клуб», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    21.09.2016 01:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 сентября 2016, 11:27

      А что же Ефремов не может договориться о поддержке футболистов? Значит
      только болтать умеет в поддержку Мудко. Обоих гнать от футбола.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 сентября 2016, 09:07

      Ну просто измечтались свои деньги на распил отдавать...)))

      1
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      Рейтинг: +122

      time_killer 21 сентября 2016, 07:28

      Все хотят, но стесняются. Прям как в школе, когда нужно отвечать

      1
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      Рейтинг: +1811

      gor77 21 сентября 2016, 06:31

      Это клуб ФНЛ.
      А что происходит в ПФЛ зона Восток, это Сибирь и Дальний Восток, вообще мало кто знает.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 сентября 2016, 05:02

      Наверное этим людям намекнули, что в некоторых конторах, лежат некоторые папочки с бумажками. А то до сего момента, чего то не хотели помогать.

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